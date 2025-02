Schianto in elicottero nella sua proprietà, muore l’imprenditore Lorenzo Rovagnati

Leggi su Ildenaro.it

è morto a 41 anni a seguito di unoinavvenuto ieri sera nei pressi del Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto. Un edificio medievale cheraggiungeva spesso, spostandosi da Biassono, in Brianza. Un maniero didella famiglia nota in tutto il mondo per il prosciutto cotto.e il padre Paolo hanno sempre avuto un forte legame con il castello parmense e la comunità di Noceto, come confermato all’Adnkronos dal sindaco Fabio Fecci, che ha voluto rivolgere il proprio pensiero alla moglie di, Federica Sironi, incinta del suo terzo figlio. Si erano sposati 6 anni fa,chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Macherio. Fecci ha voluto ricordare anche ”la disponibilità e l’umiltà” della famiglia, che negli anni ha ”dato supporto a tanti progetti pubblici e privati” della comunità di Noceto.