Schiaffino il Dio del pallone!

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nacque a Montevideo il 28 luglio del 1925; da Camogli proveniva il nonno paterno Alberto, un macellaio emigrato in sud America agli inizi del Novecento. È considerato uno dei più grandi calciatori nella storia del calcio e in tanti lo ritengono il migliore calciatore uruguaiano di tutti i tempi. Occupò i ruoli di interno sinistro e successivamente di regista. Juan Albertoera soprannominato Pepe: la madre prese a chiamarlo così sin da bambino per sottolinearne il carattere vivace. In Uruguay fu anche ribattezzato El dios del fútbol.era introverso per natura e amava sempre dire quel che pensava; ciò gli procurò problemi di coesistenza con allenatori e compagni. E squalifiche. Figlio di una casalinga e di un impiegato,comincia a giocare a 8 anni. Nel 1937 gioca con l’Olimpia, il suo primo vero club.