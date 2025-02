Oasport.it - Scherma, il fioretto arriva in Italia con il Trofeo Inalpi. Doppio appuntamento anche per la spada

Leggi su Oasport.it

Comincia già oggi un super fine settimana per lainternazionale.l’sarà coinvolta visto che a Torino va in scena il, primo Grand Prix della stagione per il, unormai classico nella stagione schermistica.lasarà di scena con gli uomini impegnati in Germania ad Heidenheim e le donne invece di scena a Barcellona in Spagna.Saranno proprio gli spadisti a dare il via alla quattro giorni schermistica, visto che già oggi sono in programma le qualificazioni. Una grande classica quella di Heidenheim, con un eventoto addirittura all’edizione numero 71. Gli azzurri sono reduci da una buonissima prestazione nel Grand Prix di Doha e soprattutto Davide Di Veroli vuole confermarsi dopo il terzo posto conquistato in Qatar. Il romano sarà poi protagonistanella prova a squadre di sabato, con il quartetto compostoda Valerio Cuomo, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini, per un quartetto che va sicuramente a caccia di un bel risultato.