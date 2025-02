Unlimitednews.it - Scatta il countdown per Milano-Cortina, Bach “L’Italia è pronta”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – C’è l’ultimo tratto da percorrere, le cose da fare non mancano maa regalare un’edizione dei Giochi Invernali indimenticabile. Al Piccolo Teatro diè tempo di, con la cerimonia del “One Year to Go” che segna i -365 giorni all’inizio di2026. “Ho avuto l’occasione di saggiare di persona il sostegno del governo italiano tramite la presidente Giorgia Meloni e da parte di tutti i Ministri, sono tutti impegnati per garantire il successo dei Giochi – ha garantito il presidente del Cio, Thomasper scrivere il prossimo capitolo della storia delle Olimpiadi, tutti i nostri amici italiani sono pronti ad accogliere a braccia aperte i migliori atleti degli sport invernali. Insieme scriviamo un nuovo capitolo, in vero stile italiano”.