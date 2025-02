Ilrestodelcarlino.it - Scambio di libri in piazza: a Carnevale si replica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il bookcrossing torna protagonista durante ila Casalgrande il 16 febbraio e non solo. Sarà presente anche in altri eventi pubblici patrocinati o promossi direttamente dall’amministrazione comunale. Il bookcrossing, un’iniziativa fortemente voluta e promossa dal Comune, dopo il successo riscontrato durante il mercato straordinario del 29 dicembre verrà dunque riproposto in occasione del. In collaborazione con la biblioteca Sognalibro sarà presente un apposito stand dove, dalle 9 alle 14, sarà possibile scambiarsio sceglierne uno o più e immergersi così nel piacere della lettura. Il bookcrossing è inoltre sempre disponibile in biblioteca a Casalgrande inRuffilli. Un’occasione per stimolare alla lettura, creando un’opportunità di convivialità: si tratta dello, gratuito, dicon il proposito di stimolarne la circolazione ed evitando così il ‘pericolo’ che possano rimanere inerti a giacere su uno scaffale.