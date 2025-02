Ilgiorno.it - Scala, sfuma la consulenza a Meyer: stop di governo e Regione nel Cda

Milano – Non c’è transizione scaligera senza spine. E forse non c’è neanche da sorprendersi. Per quanto si cerchi di programmare il futuro in anticipo, con la formula della convivenza tra manager ormai diventata consuetudine negli ultimi tre passaggi di consegne (quello in corso e i precedenti Lissner-Pereira e Pereira-), restano quasi sempre questioni in sospeso che si trascinano fino al definitivo cambio della guardia. Ieri mattina è andata in scena l’ultima seduta del Consiglio d’amministrazione in carica, in scadenza tra meno di due settimane: alla prossima riunione, in programma il 17, dovrebbero esserci i nuovi membri del board a firmare il contratto del sovrintendente in pectore Fortunato Ortombina. Il condizionale resta d’obbligo, anche perché al momento non sono ancora arrivate indicazioni precise sui nomi indicati dal Ministero della Cultura e dalla, che esprimono complessivamente tre consiglieri (due e uno): sul primo fronte, il finanziere Francesco Micheli punta all’ennesima riconferma, mentre Maite Carpio Bulgari dovrebbe essere rimpiazzata; per quanto riguarda Palazzo Lombardia, l’ipotesi più probabile è quella della sostituzione dell’attuale rappresentante Nazzareno Carusi.