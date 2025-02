Ilrestodelcarlino.it - Scacco al lavoro sommerso. Dai ristoranti alle estetiste, scoperti 15 dipendenti in nero

Erano tutti stranieri, in regola con il permesso di soggiorno ma senza un regolare contratto di. In un caso gli irregolari rappresentavano addirittura la quasi totalità del personale impiegato. Sono stati in tutto quindici i lavoratori indalla guardia di finanza soltanto nello scorso fine settimana. Il servizio di controllo, fanno sapere dal comando di via Palestra, è stato svolto nell’ambito delle "attività finalizzate al contrasto del". Nel mirino delle fiamme gisono finiti sedici esercizi commerciali di varia natura su tutto il territorio provinciale, in particolare a Ferrara, Argenta, Cento, Comacchio e Codigoro. I risultati non sono mancati e i numeri sono indicativi della portata del fenomeno. La metà delle attività controllate avevano infatti aladdetti in