Leccotoday.it - Sbaglia strada e rimane bloccato: due ore per spostare un camion

Hatoed è rimastoin via 1° Maggio, tratto che collega Galbiate a Garlate, nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 6 febbraio. Una disavventura per l'autista alla guida dell'autoarticolato che per due ore ha ostruito il tratto d'asfalto: allertato, il Comando dei Vigili.