Saranno rinforzate le strade ‘alternative‘

Procedono i lavori per rendere leChifenti-Corsagna e Particelle-Corsagna il più facilmente percorribili in vista della chiusura della SS 12 del Brennero prevista a partire dal 18 febbraio. "Sono partite le diverse ordinanze - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - con le quali abbiamo invitato i cittadini proprietari di occuparsi del taglio delle piante pericolose. L’impegno e la collaborazione degli interessati sono stati massimi: ci tengo a ringraziare ogni persona che ha agito e che agirà per il senso di responsabilità dimostrato. Contemporaneamente, gli operai del Comune - prosegue il sindaco - stanno ultimando la pulizia delle zanelle e dei fossi lungo la strada. L’intervento da 6 milioni che Anas condurrà sulla scogliera tra il Ponte del Diavolo e Chifenti è importante per la sicurezza di tutto il nostro territorio".