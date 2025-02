News.robadadonne.it - Sarà demolita la Grenfell Tower, in cui morirono Marco Gottardi e Gloria Trevisan

Ladi Londra, dove il 14 giugno del 201772 persone,, secondo quanto riferito dalla vice primo ministro del Regno Unito Angela Rayner alle famiglie colpite dal lutto, in un incontro che si è tenuto lo scorso mercoledì.Inizialmente la struttura che sorge nel quartiere North Kensington, a Londra, non avrebbe dovuto subire modifiche, anche per espressa richiesta dei parenti delle vittime che avevano chiesto di tenerla così fino all’istituzione dei procedimenti penali per rilevare le cause che hanno portato all’incendio. Al momento, infatti, l’inchiesta aperta dalla ex premier Theresa May, che ha riguardato soprattutto i materiali impiegati per i pannelli di rivestimento e per la copertura dell’edificio durante la ristrutturazione avvenuta tra il 2015 e 2016, risultati ad alto rischio di infiammabilità, è stata chiusa nel 2024, bollata come “decenni di fallimenti” da parte del governo e dell’industria delle costruzioni, puntando il dito proprio come May che, pur con tutte le risorse del caso, non ha mai voluto svolgere approfondimenti.