Sapevate che l’antica pinsa romana non esiste? La storia è tutta moderna ma la bontà non cambia

Che lasia un lievitato delizioso è notizia risaputa. Contrariamente alla leggenda, però, la sua nascita non affonda le radici nelRoma, ma nel genio creativo di uno dei panificatori più noti della Capitale, Corrado Di Marco. Il quale,sua, agli inizi degli anni 2000 inventò questo piccolo capolavoro. Una sorta di pizza (anche se la definizione non è esatta), fatta con un mix di farine che comprende farina di soia, farina di riso e farina di frumento, in proporzioni rigorosamente top secret. Cavalcando un po’ il grande amore dei romani per la loro, si pensò indicare lacome prodotto già noto agli antichi. Nacque così la leggenda di questa misteriosa focaccia, risalente al I secolo a.C., cotta sul carbone.Non c’è alcun documento effettivo di questa eventualità, per quanto nella Roma antica il pane fosse sicuramente parte dell’alimentazione.