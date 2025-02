Oasport.it - Santiago Buitrago trionfa a Benifato nella tappa regina della Volta Valenciana, la maglia rimane a Vacek

mette la sua firma sulla76ma edizione, Bellissimo successo per il colombiano sull’arrivo in salita aandando a fare doppietta Bahrain – Victorious con il compagno di squadra Pello Bilbao. Sesto successo in carriera perdi leader chesulle spalle di Mathiasche si è difeso alla grande.che è inizialmente animata da un attacco di cinque corridori: il nostro Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta), Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk), Quentin Bezza (Wagner Bazin WB), Vicente Rojas (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH). Drappello davanti che arriva ad avere un vantaggio di quattro minuti abbondanti nei confronti del gruppo.Riescono a resistere più degli altri Fernandez e Kopecky, ma l’accelerazione del gruppo permette al plotone di tornare sotto a circa 25 km dal traguardo.