Lettera43.it - Santhià, aggredisce a martellate due agenti: uno gli spara

Nella mattinata del 6 febbraio sulla bretella autostradale Ivrea-, nei pressi della stazione di servizio di Viverone sud, intorno alle 12:30, un uomo, secondo le prime ricostruzioni un cittadino francese, dopo essersi fermato nell’area di servizio in seguito a un incidente, ha assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale dell’Autogrill, spingendo i dipendenti a chiamare il 113. All’arrivo della Polstrada, l’uomo ha estratto un martello e ha colpito ripetutamente due, ferendoli gravemente. Uno degli, per difendersi, ha aperto il fuoco, colpendo l’aggressore. La bretella è stata immediatamente chiusa al traffico dallo svincolo di Albiano in direzione Vercelli per permettere le operazioni di soccorso.Le condizioni dei duee dell’aggressoreUno dei poliziotti, colpito alla testa, è in condizioni gravi ma vigile, mentre l’altro ha riportato ferite meno gravi.