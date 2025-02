Puntomagazine.it - Sant’Antimo: furti, denunciate due persone

Controllo del territorio e contrasto ai, i Carabinieri intensificano il presidio sul territorio. L’ultimo risultato nel comune diOperazione di controllo del territorio aper mettere un freno ai. I militari del nucleo investigativo di Napoli hanno denunciato un 39enne e un 24enne, entrambi residenti nel campo nomadi di Scampia.Erano in auto e, durante un controllo in strada, sono stati trovati in possesso di un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle forze dell’ordine, 6 cellulari, una smerigliatrice, chiavi alterate e grimaldelli.Il materiale è stato sequestrato, i due denunciati per possesso di segni distintivi contraffatti e chiavi alterate e grimaldelli.L'articolodueproviene da Punto! - Il web magazine.