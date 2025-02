Ilrestodelcarlino.it - Sant’Agnese, gli interessi si ’mangiano’ gli utili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il complesso termale e alberghiero Santa Agnese di Bagno di Romagna è chiuso per la sosta invernale (riaprirà pochi giorni prima della Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile), ma le sue vicissitudini tengono banco a Bagno di Romagna. Che ci sia qualcosa che non va è testimoniato dal fatto che quest’anno non c’è stato il tradizionale pranzo di fine stagione dei dipendenti. Secondo le voci che girano in paese gli amministratori e il sindaco del Comune di Bagno di Romagna Enrico Spighi (controlla le Terme Santa Agnese con il 68% delle azioni) sarebbero preoccupati per le sanzioni comminate dall’Ispettorato del lavoro (227.000 euro in totale, dei quali 19.000 già pagati) e per gli oltre 200.000 euro di crediti dei dipendenti per arretrati non pagati, come certificato dall’Ispettorato del lavoro, ma c’è dell’altro: negli ultimi anni si sono create divisioni tra i dipendenti e c’è chi ha lasciato il lavoro per non essere costretto a vivere in un clima avvelenato.