Oasport.it - SANREMO SIAMO NOI – La ‘Serenata’ di Marco Carena e il decennio buio del Festival anni ‘70

Leggi su Oasport.it

Il comico piemontese passa in anno da Sanscemo al Costanzo Show e poi aldove trova mostri sacri come Cocciante e Renato Zero. Nel terzodiilrischia di chiudere i battenti