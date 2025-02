Sbircialanotizia.it - Sanremo, Settembre: “Amo Pino Daniele grazie alle scintille negli occhi di mia madre”

Il 23enne partenopeo in gara fra le Nuove Proposte, all'Adnkronos dice: "Devo tutto alla mia famiglia. In 'Vertebre' le paure dei 20 anni ma tanti 50enni si riconoscono" "? Solo a parlarne mi vengono i brividi. E' mia mamma che mi ha trasmesso l’amore per. Da poco mi hanno regalato il vinile di .L'articolo: “Amodi mia” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.