Liberoquotidiano.it - Sanremo, "nessun amico". Marcella Bella sconvolge anche Giovanna Botteri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che fine ha fatto Giovanni Tronchetti in questo caos di gossip che si é scatenato sui Ferragnez? I genitori e le sorelle ora non vedono più di buon occhio la sua liason con Chiara Ferragni che ora è stata consigliata dal fidanzato di stare lontana dai riflettori. Fabrizio Corona ha minacciato nuove rivelazioni sui tradimenti della Ferragni (oltre ad Achille Lauro). Il suo ultimo video sui Ferragnez ha collezionato 3,9 milioni di visualizzazioni in cinque giorni, facendo andare gli iscritti al suo canale YouTube da 144 mila a 315 mila.se i guadagni su YouTube varino in base a diversi fattori, si pensa che per ogni milione di visualizzazioni si possano ottenere tra 3.000 e 7.000 euro. Applicando questa stima, le 3,9 milioni di visualizzazioni del video di Corona potrebbero aver generato entrate comprese tra 11.