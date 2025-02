Thesocialpost.it - Sanremo, Feltri: “Viene voglia di sparare al televisore”

Leggi su Thesocialpost.it

Vittorionon ha dubbi: il Festival di2025 non gli interessa. Il giornalista ha espresso un giudizio durissimo sulla kermesse musicale in programma dall’11 al 15 febbraio. Intervenendo ai microfoni di Radio Libertà, ha usato parole pesanti: “dial”.Leggi anche:2025, il generale Vannacci: “Mi hanno invitato, ci sarò”è ovunque, anche se cambi canaleSecondo, il festival ha ormai un’invasività insopportabile: “Anche se cambi canale, prima o poi te lo becchi”. Ha poi ironizzato sul fatto che preferirebbe guardare una partita di Serie C, piuttosto che assistere alla gara canora.La critica si è estesa anche al livello musicale della manifestazione: “Oggiè una sagra dell’analfabetismo, anche musicale”.ha raccontato di aver suonato il pianoforte nei night club da giovane e ha accusato gli autori di comporre brani mediocri: “Le canzoni sembrano scritte da ragazzini che fischiettano per strada”.