Liberoquotidiano.it - Sanremo, Crusca brutale: "Come la predica di un prete", chi stroncano

Anche se il Festival dinon è ancora cominciato, c'è già chi ha calato la mannaia del giudizio pesante, almeno dal punto di vista linguistico, sulle canzoni degli artisti in gara. Lo ha fatto Lorenzo Coveri, professore dell'Accademia della, storico analista dei testi sanremesi. Ebbene, quest'anno il giudizio finale è agghiacciante: “Sono tutti brani piatti”. Una bocciatura evidente per gli 11 autori che compongono gran parte delle canzoni in gara e che conformano, in questo modo, anche artisti che, al di fuori della kermesse nazional-popolare, risultano essere più irriverenti o sfacciati. Così commenta Coveri: “È un Festival a zero tasso rock e con una quota limitatissima di cantautori: solo Brunori Sas e Lucio Corsi. Poi abbiamo dei rapper che si adeguano al tono medio e mainstream della kermesse, per niente trasgressivi: il famigerato Tony Effe canta una stornellata che non fa male a nessuno.