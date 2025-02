Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, chi è Sarah Toscano: la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, la canzone Amarcord e cosa c’entra Achille Lauro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è anchetra i cantanti in gara al Festival di. La giovane cantante porta sul palco dell’Ariston il brano “”, scritto insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Durante la serata delle cover, invece,duetterà con il duo di producer e dj Ofenbach sulle note di “Overdrive”. Per, il Festival diè una tappa cruciale, forse anche inaspettata vista la giovane età (è nata a Vigevano nel 2006). Solo un anno fa era nella scuola di, il talent show condotto daDe. All’interno del programma,ha compiuto un vero e proprio percorso di crescita. Era entrata ancora 17enne, timida e riservata e poi è sbocciata, accedendo alla fase del serale fino a vincere. Adessopotrebbe essere la giusta vetrina per sfondare.Dopo laad, a FQMagazine aveva detto: “Ero partita veramente da zero, anche se la musica la conosco bene perché ho iniziato a suonare il pianoforte da quando avevo 4 anni.