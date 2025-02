Sanremo 2025 Carlo Conti | Bella Stronza cantata da Fedez e Masini? Il contenuto sarà adattato ai tempi

Leggi su Open.online

«Dovete ascoltarlo perchéuna versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marcoadattata ai, ma resterà quel titolo». A dirlo è, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival diche, ospite di Bruno Vespa a 5 Minuti in onda venerdì 7 febbraio alle 20.35 su Raiuno, parla tra le altre cose die Marcoche duetteranno sulle note di, uno dei brani più celebri del cantautore toscano. Nell’intervista con Vespa, il direttore artistico si è anche sbilanciato su Tony Effe: «Mi sono occupato della canzone che ho scelto per il Festival», sottolineariferendosi al brano del trapper romano Damme ‘na mano. «Personalmente c’è una parabola che mi piace molto, quella del figliolo prodigo», conclude. Per quanto riguarda la serata di venerdì 14 febbraio, una delle più attese dal pubblico a casa negli ultimi anni, il direttore artistico è intervenuto sul regolamento.