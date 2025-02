Quotidiano.net - Sanremo 2025, Antonello Venditti ospite della finale

Il Festival dichiuderà con il più classico, e struggente, dei karaoke:serata, quella di sabato 15 febbraio, è. Il cantautore romano riceverà il Premio alla carriera come avverrà per Iva Zanicchi e senza dubbio entrambi regaleranno emozioni ai telespettatori. Una carriera lunga oltre 50 anni, quella di. Mezzo secolo di successi. Mezzo secolo di racconti ed emozioni su un’Italia che cambia, che vive e che ha sempre tanta voglia di cantare. La stessa voglia che avranno i milioni di italiani che seguiranno ladel Festival die che si emozioneranno consul palco. Unche trascorrerà l’estate in tour per celebrare i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’. Il calendario del tour ‘Notte prima degli esami 40th anniversary –edition’ 17 giugno – ROMA – Terme di Caracalla 19 giugno – ROMA – Terme di Caracalla 28 giugno – LUCCA – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone 01 luglio – GENOVA – Arena del Mare – Area Porto Antico 08 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Bassano Music Park – Parco Ragazzi del ‘99 12 luglio – POMPEI (Napoli) – Beats of Pompeii – Anfiteatro degli Scavi 14 luglio – BARI – Fiera del Levante 17 luglio – LANCIANO (Chieti) – Parco Villa delle Rose 20 luglio – CERVIA (Ravenna) – Piazza Garibaldi 22 luglio – PALMANOVA (Udine) – Piazza Grande 24 luglio – ESTE (Padova) – Este Music Festival – Castello Carrarese 26 luglio – GARDONE RIVIERA (Brescia) – Anfiteatro del Vittoriale 02 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico 06 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura 13 settembre – SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi) – Forum Eventi