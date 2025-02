Panorama.it - Sanremo 2025: abbiamo ascoltato in anteprima le 30 canzoni in gara - VIDEO

Ecco le prime impressioni dopo l’ascolto indei brani del Festival. I rapper non mancano, quel che invece latita è il rap, così come latita completamente il linguaggio del rock. Parecchi i brani che si affidano alla cassa in quattro, qualche buono spunto melodico e, tutto sommato, nessuno sforzo di originalità. Francesco Gabbani - Viva la vitaGenere ballad con piano e voce in evidenza. Oggettivamente Gabbani ne ha cantate di migliori: il ritornello è accattivante, ma anche un po’ scontato almeno al primo ascolto, non decolla. Clara - FebbreUn po’ di effetti sulla voce, base urban e poi si passa inesorabilmente alla cassa in quattro. Una canzone che passa e va. Achille Lauro - Incoscienti giovaniOrmai un veterano del Festival. Inizio alla Venditti (“L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese”), melodie facili, nessuna provocazione.