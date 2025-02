Danielebartocciblog.it - SanNolo 2025 Milano: ecco l’ottava edizione del Festival della Canzone

Tutto pronto aper. Da giovedì 20 a sabato 22 marzotorna più forte che mai il, ottavadel. La celebre kermesse è in programma per tre serate presso il District 272 di via Padova 272, location suggestivanight life milanese.Gli artisti in gara, come da regolamento disponibile nel portale ufficiale dell’iniziativa, vengono suddivisi in due gruppi. Eh sì, due blocchi da otto concorrenti tra singoli e band. Un primo gruppo si andrà ad esibire nel corsoserata di giovedì 20 marzo. Dal suo canto il secondo durante la serata di venerdì 21 marzo. I finalisti, selezionati ogni serata, si esibiranno sabato 22 marzodurante la cerimonia finale, alla finequale verranno decretati i vincitori.