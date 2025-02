Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, lavorare su rinnovo contratti privati accreditato, eliminare il dumping

Leggi su Romadailynews.it

Suldeidei dipendenti dellaprivata accreditata, “c’e’ un lavoro da fare, ovvio che questo sta in capo non certo alla regione. Mi auguro che si trovi una soluzione: il contratto dellaprivata e’ importante. Ho piu’ volte sottolineato che mai come ora bisognaperil ‘’ contrattuale nella, che e’ un elemento di squilibrio per chi fa lo stesso lavoro e che va corretto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco, interpellato a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Roma dell’Ateneo.Agenzia Nova