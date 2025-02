Ilrestodelcarlino.it - Sanità, la Corte dei conti striglia: "Troppi ticket non riscossi". Credito milionario per la Regione

di Cristina Degliesposti BOLOGNA Un tesoretto che vale 7 milioni di euro. In tempi di magra sul fronte della spesa sanitaria c’è un cospicuoche lavanta, ma che è particolarmente lenta a riscuotere: le multe comminate ai cittadini per visite o esami non disdetti entro i termini previsti. A metterlo in luce è la sezione di controllo delladeiche parla di "endemica lentezza nellaone", tanto che a livello emiliano-romagnolo "solo quattro aziende sanitarie introitano a bilancio sanzioni in misura superiore al 50% delle somme maturate dagli accertamenti". Nel mirino dei giudici contabili finisce il triennio 2021-23, quindi in pieno mandato Bonaccini quando allac’era Raffaele Donini. Ma ora "de Pascale deve invertire la rotta – afferma il capogruppo di Forza Italia in Assemblea Legislativa, Pietro Vignali –.