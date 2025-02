Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “No ai medici in servizio fino a 72 anni. Spazio ai giovani restituendo attrattività alla professione”

(UGL): ‘Fermare il ricorso aiover 70, dare opportunità aie rilanciare la professione sanitaria’”“Ci sono volte in cui la toppa è peggio del buco. E ci sembra il caso della proposta di emendamento al Decreto Milleproroghe che vorrebbe allungare al 2027 la possibilità per idi rimanere incon la possibilità di conservare il ruolo di primario. In un SSN elefantiaco dove ifaticano ad ottenere le progressioni di carriera che meriterebbero, questo scenario ci sembra atto soloconservazione di posizioni acquisite e privilegi non certo a sanare le insufficienze di organico che stanno mettendo in ginocchio laitaliana con tantissimi nuovi professionisti che scelgono di andare a lavorare all’estero per le migliori condizioni loro offerte.