Lopinionista.it - San Valentino 2025: le proposte di Munich per la dolce metà

Il giorno più romantico dell’anno si avvicina e trovare il regalo perfetto per la propriapuò trasformarsi in un’impresa., storico brand spagnolo specializzato in calzature, abbigliamento e accessori, ha selezionato alcuneimperdibili per sorprendere lui e lei, ispirandosi ai colori simbolo di San: rosso, rosa e bianco.Rosso – Passioneinterpreta il rosso con nuance profonde e dettagli accattivanti. Il bordeaux colora la crewneck Original in 100% cotone e torna nelle calzature di punta – le Venecia con tomaia trapuntata e le Quorum in mesh e inserti in suede marrone. Non manca, tuttavia, un accento vivace: la caratteristica X del brand si tinge di rosso brillante nelle Volata in variante blu navy.Rosa –zzaLa delicata nuance caratterizza il marsupio Deep in morbido teddy e il weekender della linea Xplore, realizzato in nylon riciclato, ideale per romantiche gite fuori porta (disponibile anche in blu notte per lui).