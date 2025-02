Quotidiano.net - San Paolo Miki e Compagni: Martiri del Giappone Celebrati il 6 Febbraio

Leggi su Quotidiano.net

Sane la sua Vita San, nato innel 1562, è uno dei più celebridel cristianesimo in Asia. Figlio di un militare samurai convertito al cristianesimo,fu educato dai gesuiti e divenne un predicatore eloquente e carismatico. La sua vita cambiò radicalmente quando il cristianesimo iniziò a essere visto come una minaccia per l'autorità locale, portando a persecuzioni severe contro i cristiani. Ilo diNel 1597, durante il regno di Toyotomi Hideyoshi,e altri venticinque cristiani, tra cui missionari e laici, furono arrestati e condannati a morte. Furono crocifissi a Nagasaki il 51597, ma la loro commemorazione è stata stabilita il giorno successivo, il 6. La loro morte non solo fu un momento di grande dolore per la comunità cristiana, ma anche un simbolo di fede incrollabile e sacrificio.