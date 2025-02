Anteprima24.it - San Leucio, l’opposizione attacca: “Su Urbanistica e Imu una gestione inadeguata”

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale di ‘SanLibera‘ Umberto Iannace.“A un anno e mezzo dalla rielezione del sindaco Nascenzio Iannace, l’amministrazione continua a penalizzare i cittadini con scelte sbagliate e tasse insostenibili. Il Piano Urbanistico Comunale, approvato nel 2018 nonostante le criticità segnalate, ha trasformato vaste aree in edificabili, con il solo effetto di AUMENTARE LE TASSE.IMU ALLE STELLE, MA NESSUN INTERVENTO PER CORREGGERE LE DISTORSIONI Il PUC ha imposto una tassazione sproporzionata su terreni che, di fatto, non possono essere edificati. Un’area in zona B1 è tassata per un valore di 40 euro al metro quadrato pur essendo inutilizzabile per l’assenza del piano particolareggiato. In zona D, senza infrastrutture o piani insediamenti produttivi approvati, il valore resta fissato a 18 euro al metro quadrato.