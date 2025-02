Ilgiorno.it - San Donato fa scuola, medici da tutto il mondo e modellini del cuore in 3D per imparare le tecniche

San(Milano) – Riproduzioni delumano in tre dimensioni, per consentire ai giovanidi perfezionare conoscenze eoperatorie. Anche grazie a questi, dal 2023 ad oggi l’associazione “Bambini cardiopatici nel” ha contribuito a formare 53 cardiochirurghi e 40 cardiologi pediatrici provenienti da svariati Paesi: Tunisia, Marocco, Mauritania, Iraq, Siria, Benin e molti altri. Il progetto si chiama Esculapio e consente aiesteri di svolgere un periodo di formazione intensiva nel Training center del Policlinico San. Per i cardiochirurghi è prevista una full immersion di cinque giorni, tre giorni per i cardiologici. Un aspetto particolare del programma è rappresentato dall’utilizzo di modelli delumano in 3D, progettati e sviluppati dal professor Alessandro Frigiola, direttore dell’Area chirurgica-bambino e della Cooperazione internazionale del Policlinico San, nonché fondatore e presidente di “Bambini cardiopatici nel”.