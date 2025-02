Quotidiano.net - Samsonite Guardit 2.0: l'unica cartella da lavoro che si trasforma in trolley, oggi in sconto

Leggi su Quotidiano.net

Perfetto per viaggi brevi o weekend fuori, il2.0 è un vero e proprio portento: a soli 98,70€ grazie all'offerta Amazon, avrai un prodotto dal design compatto e unisex, di soli 46cm, completo di ruote per essere trasportato ovunque in comodità.2.0 è l'unicoche puoi sia portare a mano sia trascinare comodamente in aeroporto o in stazione grazie alla presenza delle ruote scorrevoli. Un articolo "2 in 1" dalle tantissime funzioni e dalla massima praticità. Scopri le sue caratteristiche e regalalo alla tua dolce metà per San Valentino. magari insieme a un biglietto aereo! Acquista ilinAmpio spazio e organizzazione intelligente:2.0 è ciò che cerchi Il2.