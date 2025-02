Cityrumors.it - “Salvini bimbominkia”: svelate le chat segrete della Meloni e di FdI

Leggi su Cityrumors.it

Dure critiche, insulti e attacchi contro Matteo: sono stati svelati i contenutie di Fratelli d’Italia contro il vice-premierLa Destra si spacca, anzi, no, si unisce forse come mai in passato. La particolarità, però, è che lo fa nei confronti di un solo elemento, un uomo al Governo, che da anni però è nel mirino dei leadercoalizione: Matteo. Una nuova pagina di storiapolitica italiana, rivelazioniche sono state portate alla luce e che ora possono incidere sul futuro del Paese.“”:lee di FdI (Ansa Foto) – Cityrumors.itIl riferimento, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, è alleprivate che fanno riferimento al periodo tra il 2018 e il 2024 (quando laera già in carica da due anni).