Thesocialpost.it - “Salvini bimbominkia, cialtrone”. Le chat interne di Meloni e Fdi fanno esplodere lo scontro nel centrodestra

Leggi su Thesocialpost.it

Giorgianon reagirà con piacere. Nell’ottobre 2024, la premier aveva già manifestato il suo disappunto nei confronti dei membri di Fratelli d’Italia a causa di unainterna al partito, dalla quale era trapelata la notizia riguardante la data di voto per i giudici della Corte Costituzionale. «Non lascerò che pochi facciano affondare tutto. Se vi abbandono, dove andate a finire?», era stata la sua avvertimento alle spie. Ora, a partire da domani, Giacomodel Fatto Quotidiano pubblicherà un libro che rivela questesegrete: il titolo è “Fratelli di”, edito da Paper First con prefazione di Marco Travaglio. Oggi viene anticipato il contenuto, basato su messaggi scambiati tra i gruppi parlamentari dal 2018 al 2024, in cui si esprimono giudizi pesanti anche sull’alleato Matteo, descritto come «un ministro» e «unridicolo», mentre la Lega è considerata un partito «senza onore».