Salvatore Angelucci | dopo Uomini Paola Frizziero e Karina Cascella con lei bellissima e famosissima

Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi seguee Donne dall’alba dei tempi ricorderà senz’altro i tempi di. Era il 2010, sono passati tanti anni ma impossibile aver dimenticato la storia conprima e conCasella poi. Il tronista e la sua corteggiatrice hanno avuto un percorso particolarmente complicato, nonché ostacolato dal rapporto di lui con l’allora opinionista del programma, al tempo sua amica ma con la quale poi iniziò anniuna storia d’amore che portò anche alla nascita di una bambina.“Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano. – racconteràla rottura, come riportato da Fanpage – Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa”.