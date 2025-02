Quotidiano.net - Salvador, crolla il soffitto della chiesa di San Francesco

Una turista di 26 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite dopo che parte deldi Sand'Assisi, conosciuta come la "d'oro", èto nel centro storico didi Bahia, in Brasile. L'informazione è stata confermata dal Corpo dei Vigili del Fuoco dello stato di Bahia, nel nordest del paese sudamericano, riporta il sito all news G1, del gruppo Globo. La 26enne turista deceduta è Giulia Panchoni Righetto di chiare origini italiane ma brasiliana di Ribeirão Preto, città dello stato di San Paolo, secondo quanto riferisce Camila Albuquerque, funzionaria di polizia al comanda dell Commissariato per la protezione dei turisti, il Deltur. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi pomeriggio ora locale. "Tutto lo spazio centraleha ceduto.