Lanazione.it - Salva Casa e Piano Casa: presto incontri in tutte le province liguri

Genova, 6 febbraio 2025 – L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, in qualità di coordinatore vicario della commissione IX per la materia dell’edilizia della Conferenza delle Regioni e delleautonome, ha illustrato oggi alle altre regioni italiane le nuove linee guida del decretoe gli aggiornamenti sulItalia e sull’avvio delle consultazioni per le modifiche al testo unico in materia di edilizia. L’incontro odierno ha fatto seguito a quello avuto dallo stesso assessore Scajola con il ministro Matteo Salvini, martedì 28 gennaio, e alla pubblicazione delle suddette linee guida da parte del ministero avvenuta venerdì 31 gennaio. “Ho voluto incontrare nel più breve tempo possibile i colleghi delle altre regioni italiane per condividere le importanti novità sul tema– dichiara l’assessore Marco Scajola -.