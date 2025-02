Palermotoday.it - Sagra dei cardi "vruricati", cartoni animati a teatro, trekking a Monte Gallo: cosa fare nel weekend

Leggi su Palermotoday.it

ricco di appuntamenti quello alle porte. Tante le proposte, per tutti i gusti, in città e in provincia. A Palermo nuovo appuntamento per le famiglia con i Savio, acrobati da cinque generazioni, che si esibiranno alDon Bosco in veste di. Al CineColosseum c'è.