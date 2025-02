Laspunta.it - Sabato protesta degli agricoltori contro gli aumenti retroattivi dei canoni irrigui del Consorzio di Bonifica

Leggi su Laspunta.it

8 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 gli imprenditori agricoli aderenti al Comitato Spontaneo XXIII Dicembre, titolari di aziende insediate nel comprensorio Pontecorvo – Cassino, manifesteranno con i loro trattori davanti la sede deldiValle del Liri di via Vico, a Cassino.“Questa ulteriore mobilitazione difa seguito alle altre promosse per denunciare l’adozione da parte deldella delibera che introduce una maggiorazione del 50% dei ruoli, annualità 2024, a carico dei consorziati.” Fanno sapere dal Comitato spontaneo.Va dunque avanti la battaglia tra gli imprenditori agricoli della provincia di Frosinone, che vede in neglidi Pontecorvo la parte più consistente per storia e tradizione di questo territorio vocato all’agricoltura.