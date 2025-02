Linkiesta.it - Sabato De Sarno lascia la direzione creativa di Gucci, cosa è andato veramente storto?

Leggi su Linkiesta.it

Nel 1928 il sociologo statunitense William Thomas e sua moglie Dorothy Swayne Thomas, si fecero genitori del teorema che portava il loro cognome, e che prescriveva che “se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze”. In sostanza, i due parlavano delle profezie autoavveranti. Qualdi simile è successo oggi da, che ha annunciato l’addio del direttore creativoDe, a soli due anni dalla sua nomina a gennaio.Quello che non ci si aspettava, e che si comprende dallo scarno comunicato di Kering è che la sfilata del brand per il prossimo autunno-inverno, che aprirà la fashion week di Milano il 25 febbraio, non sarà firmata da lui, ma dall’ufficio creativo interno. Se sulla tempistica inusuale di questo addio ci si ritornerà più avanti, le parole di saluto dei grandi manager del gruppo sono state, invece, quelle rituali.