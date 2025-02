Quifinanza.it - Sabato De Sarno lascia Gucci: una svolta per la maison fiorentina

Leggi su Quifinanza.it

Questa mattina, giovedìde 6 febbraio 2025, il mondo della moda è stato scosso dalla notizia dell’uscita diDedalla direzione creativa di, ruolo che aveva assunto nel 2023. Laha annunciato la fine della collaborazione, esprimendo gratitudine per il contributo dello stilista napoletano.Nato a Napoli nel 1983, Deha iniziato la sua carriera nel 2005 con Prada, per poi proseguire con Dolce & Gabbana e, dal 2009, con Valentino, dove ha ricoperto il ruolo di direttore delle collezioni uomo e donna. La sua nomina a direttore creativo dinel 2023 ha segnato il suo debutto come leader creativo di una grande casa di moda.Il tentativo di rilanciareDurante la sua breve ma intensa permanenza in, Deha cercato di riportare il brand alle sue radici, puntando su una moda più indossabile e accessibile, senza rinunciare all’eleganza e al lusso che da sempre contraddistinguono la