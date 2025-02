Ilfattoquotidiano.it - Sabato De Sarno lascia Gucci: l’annuncio a pochi giorni dalla sfilata alla Milano Fashion Week

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

De. Un comunicato stampa stringato, quasi un blitz, per annunciare una decisione che segna la fine di un’era durata appena due anni, un battito di ciglia nel mondo della moda. Il designer, arrivatodirezione creativa della maison fiorentina nel gennaio 2023, abbandona l’incarico. La notizia, diffusa dal gruppo Kering, proprietario del marchio, era nell’aria tra gli addetti ai lavori ma certo arriva come un fulmine a ciel sereno adall’inizio dellae apre ufficialmente la questione della successione.Un addio che arriva in un momento cruciale per il marchio di punta del colosso francese Kering, alle prese con una crisi dei consumi senza precedenti e con un calo dei ricavi a doppia cifra nel 2023 e 2024. De, catapultato nel 2023posizione di braccio destro di Pierpaolo Piccioli da Valentinodirezione creativa di, si è trovato a dover affrontare una sfida titanica: sostituire un fenomeno come Alessandro Michele, che avevato il marchio all’apice del successo, e risollevare le sorti di un brand in difficoltà, in un contesto economico globale tutt’altro che favorevole.