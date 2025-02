Amica.it - Sabato De Sarno lascia Gucci: cosa succederà durante la sfilata a Milano?

Leggi su Amica.it

A poche settimane dallaFashion Week è arrivato un nuovo fulmine a ciel sereno: lo stilistaDe. La notizia è arrivata con una breve nota del brand in cui si esprime “profonda gratitudine per la passione e l’impegno profuso”. Secondo WWD, inoltre, laprevista per il 25 febbraio sarà presentata dall’ufficio stile di. PerchéDePer gli addetti ai lavori e per gli appassionati si preannuncia un febbraio al cardiopalma: neanche 24 ore prima dell’annuncio dierano apparsi rumor – non ancora confermati – su un possibile divorzio tra Casey Cadwallader e Mugler. La notizia delle dimissioni diDenon arriva esattamente come una sorpresa.