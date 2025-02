Metropolitanmagazine.it - Sabato De Sarno lascia Gucci

Denon sarà più il direttore creativo di, l’azienda di moda controllata dal gruppo francese Kering, dove era arrivato nel 2023 prendendo il posto di Alessandro Michele, poi passato da Valentino«Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine aper la sua passione e dedizione per. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato l’artigianalità e la tradizione dicon tale impegno», ha detto Stefano Cantino, dal 1° gennaio scorso ceo di. Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering e responsabile del brand development, ha dichiarato invece: «Ringrazio sinceramenteper la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l’identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa die una sua crescita sostenibile».