Sabatini stronca il calciomercato Juve | Thiago Motta sbaglierà ma Giuntoli non lo sta aiutando C’è una cosa che non mi sta piacendo

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Sandro Sabatini ha parlato così della Juventus e dell'ultima sessione di mercato. Le sue parole.

SABATINI SUL CALCIOMERCATO JUVE – «Danilo è stato regalato, Rugani regalato con lo stipendio pagato, Huijsen è stato venduto per 14 milioni. Al loro posto sono arrivati un certo Alberto Costa per 15 milioni, un certo Kelly per 20 milioni e in prestito questo Veiga. Con gli ingaggi che non sono diminuiti, forse l'età ma Huijsen era un 2005. Thiago Motta sbaglierà anche ma la società, in particolare Giuntoli, non lo aiuta»