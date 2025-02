Tpi.it - Russia, il presidente della Commissione esteri della Duma: “Preparativi per l’incontro tra Trump e Putin in fase avanzata”

per un incontro tra il leader del Cremlino Vladimire ildegli Stati Uniti Donaldper porre fine alla guerra in Ucraina sono in “”. L’annuncio arriva proprio dalla, dove oggi ilper gli affari internazionalidi Stato, Leonid Slutsky, ha rivelato alla stampa quanto emerso da un’audizione al Parlamento di Mosca del ministro degli, Sergei Lavrov.“I leader delle due più grandi potenze del pianeta dovrebbero collaborare strettamente”, ha dichiarato Slutsky, citato dall’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti. Le probabilità di contatti tra i due, ha aggiunto, sono “del 100 per cento”. “Il vertice richiede seriche, non svelerò un segreto, sono attualmente in una”, ha osservato ilper gli affari internazionali