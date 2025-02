Quotidiano.net - Russia ancora fuori dall’Eurovision Song Contest, Putin lancia con il ‘suo’ festival

Mosca, 6 febbraio 2025 –risponde con un format sovietico all’esclusione della. Lo prevede un decreto firmato dal presidente russo, in reazione al veto dell’Eurovisionsui cantanti russi, scattato nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina. Si chiamerà Intervision – Intervideniye in russo – e l’evento si svolgerà nella regione di Mosca nell’autunno del 2025, come riferito dall'agenzia di stampa statale Tass. Intervision non è nuovo per i russi:ha rispolverato il vecchio nome di un concorso canoro nell’era comunista, che si tenne tra gli anni Settanta e Ottanta per volere dell’allora leader dell’Unione Sovietica, Leonid Breznev. Chi parteciperà al concorso russoha firmato un provvedimento che ordina la ripresa del concorso canoro Intervision a Mosca con l'obiettivo di “sviluppare la cooperazione culturale, umanitaria e internazionale”.