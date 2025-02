Bergamonews.it - Ruba oro e gioielli in casa dell’imprenditrice che l’ha appena assunto: denunciato

Calusco d’Adda. Quel ragazzo le era stato fortemente raccomandato, ma col senno di poi la scelta non è stata delle più felici. Lo ha scoperto a sue spese un’imprenditrice dell’Isola Bergamasca, residente a Calusco d’Adda.Verso la fine di gennaio, la titolare della ditta aveva accettato un colloquio con M.O., 34enne di Torre Boldone. Un profilo all’apparenza serio e affidabile, tanto da assumerlo in prova come magazziniere.Durante il colloquio, era emerso che il ragazzo non stava lavorando e non aveva soldi per mantenersi. In passato, però, era stato imbianchino e cartongessista. Così, la titolare della ditta gli ha chiesto di stuccarle e imbiancarle una parte del soffitto di. Retribuzione: 550 euro pagati in anticipo, sulla fiducia.Il 27 gennaio, M.O. si è presentato insieme alla compagna perché, a suo dire, doveva aiutarlo.