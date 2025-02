Ilrestodelcarlino.it - Rotonda della discordia. La polemica continua:: "Grave tagliare alberi sani senza un motivo serio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il monumento che sorgerà alladi porta Cartaraa far discutere. Non solo per la scelta del soggetto quanto per il taglio dei quattro grandiin piena salute e di svariate decine di anni di età che erano presenti nell’area. Non un buon biglietto da visita in una delle strade di ingresso alla città, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale vuole definirsi green. In questo caso però, l’Arengo non c’entra, ma è stato il gruppo Sabelli che ha risposto al bando ‘Adotta un’aiuola’. Lo stesso ad di Sabelli Galeati aveva spiegato al Carlino che "l’obiettivo è dar lustro e decoro a una delle principali porte d’ingresso alla nostra città" e di avere pazienza perché quello che arriverà "sarà molto bello". Sul fronte deglipoi, Galeati aveva assicurato che ci sarà spazio per il verde e ne verranno piantati altri.